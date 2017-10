Delta. Näitus "Kaduvate liikide kannul" TÜ loodusmuuseumis

Näitus "Kaduvate liikide kannul" TÜ loodusmuuseumis

Tartu Ülikooli loodusmuuseumis on alates homsest avatud näitus "Kaduvate liikide kannul". Stuudios on külas näituse üks kuraatoritest Rein Kuresoo, kes selgitab, mis on kuues väljasuremislaine ja millised on näituse tagamaad. (Liina Vainumetsa)