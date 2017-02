Delta. Arhiiviminutid: Eero Liives

Täna, 15. veebruaril on helilooja Eero Liivese (1892-1978) 125. sünniaastapäev. Eero Liivese sageli mängitud palaks on "Presidendi marss" (algselt "Pidulik marss"), mis 1923. aastal vahetas tseremooniatel välja Soomest sisse toodud traditsionaali "Porilaste marss", mis on praegu kasutusel kui "Kaitseväejuhataja marss". Kuulame Eero Liivese "Presidendi marssi" ajalooliselt salvestuselt aastast 1939, kus Riigi Ringhäälingu Orkestrit juhatas Olav Roots. Samuti kõlab Eero Liivese "Kalurite tants", Puhkpilliorkestrit "Tallinn" juhatab Valeri Petrov. (Liina Vainumetsa)