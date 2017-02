Delta. Erkki-Sven Tüüri uus autoriplaat

Reedel ilmus Soome plaadimärgi Ondine all Erkki-Sven Tüüri uus autoriplaat. See on esimene kord, kui Soome Raadio Sümfooniaorkester oma peadirigendi Hannu Lintu juhatusel salvestab terve albumitäie Eesti helilooja muusikat. Plaadilt saab kuulata klarnetikontserti "Peregrinus Ecstaticus" teose esmaettekande teinud Christoffer Sundqvisti soleerimisel ja Esimese maailmasõja mälestusteost "Elamata elu paine", samuti topeltkontserti "Noesis", kus Sundqvistiga kõrvuti soleerib viiuldaja Pekka Kuusisto. Helilooja on stuudios. (Johanna Mängel)