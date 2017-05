Delta. Konverents "Arvo Pärt. Sounding the Sacred"

Konverents "Arvo Pärt. Sounding the Sacred"

1.-4. maini toimus New Yorgis rahvusvaheline konverents "Arvo Pärt. Sounding the Sacred", mille korraldas New Yorgi Püha Vladimiri seminari juures tegutsev Arvo Pärt Project. Konverentsil osales 20 teadlast, kes lähtusid oma ettekannetes erinevatest valdkondadest ja aspektidest: ajaloolis-kultuuriline taust, arhitektuur, teoloogia ning suhteliselt uus teadusharu " sound studies. Kohal käis Karin Kopra.