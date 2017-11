Delta. Riho Pätsi Koolimuusika Fondi laureaat Märt Hunt

Riho Pätsi Koolimuusika Fond tunnustas 2017. aasta laureaate, stuudios on üks premeerituist - helilooja Märt Hunt. Riho Pätsi Koolimuusika Fondi asutati aastal 2002 ning üks fondi tegevusi on muusikahariduslike projektide elluviimine: mullu esitleti trükist „Riho Päts. 21 viiuliduot“, mille said kõik Eesti muusikakoolid. Professor Riho Päts (1899–1977) oli koolimuusika rajaja, helilooja, uurija, publitsist ja dirigent. (Kaisa Jõhvik)