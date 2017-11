Stuudiokülaline on koorijuht ja laulja Endrik Üksvärav, kelle kammerkoor Collegium Musicale pärjati EBU koorikonkursil Let The Peoples Sing peavõitjaks. Räägime koorimuusikaesteetikast, Endriku lauluõpingutest ja esinemistest laias maailmas. (Tarmo Tiisler)