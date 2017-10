Delta. Vootele Ruusmaa autoriplaat "Audioluule reisipäevik"

Stuudiokülaline on Vootele Ruusmaa, kes andis välja oma esimese autoriplaadi. Poeetiline album kannab pealkirja “Audioluule reisipäevik” ning on inspiratsiooni saanud mitmetelt reisidelt. Kõneleme varem peamiselt teatrimuusikat kirjutanud heliloojaga sõna- ja helikunsti ühendamisest ning paikadest, mis tema luuletuste kaudu albumile on jõudnud. (Miina Pärn)