Delta. “Klassikatähed 2018” Saage tuttavaks: Ingely Laiv

ETV populaarne noorte muusikute telekonkurss alustab järgmisel nädalal. Klassikaraadio vahendab telesaated ja kontserdid ning enne konkurssi tutvustab kaheksat osalejat. Täna on stuudios oboemängija Ingely Laiv. Milline on noore muusiku vaade kultuuriväljale ja milliseid sihte on ta seadnud? Ingely esitab oboel ka ühe pala. (Erle Loonurm)