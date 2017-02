Delta. Heliloomingu konkurss "Noor helilooja 2017"

Eesti Heliloojate Liit ja Eesti Muusika Päevad kuulutavad välja heliloomingu konkursi "Noor helilooja 2017", mis on suunatud 12 " 23 aastastele noortele. Konkursi tähtaeg on 15. märts, finaal toimub 10. aprillil, žürii esimees on helilooja Märt-Matis Lill. Stuudios on eelmise aasta laureaat Karl Tipp ja tema juhendaja Tatjana Kozlova-Johannes.