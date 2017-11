Delta. Külaline. Signe Sõmer

Lossimuusika on kontserdisari, mille eesmärk on pakkuda kõrgetasemelist klassikalist muusikat ainulaadse akustikaga Kadrioru lossi barokses peasaalis. Eeloleval nädalavahetusel saab kammerlikumas vormis tutvuda ERSO solistidega - Signe Sõmer ja Levi-Danel Mägila esitavad koos Johan Randverega Griegi ja Poulenci muusikat. Muusikud on stuudios - räägitakse koosmusitseerimisest nii orkestris kui kammerkoosseisus. (Johan Randvere) * Claude Debussy - Rapsoodia nr.1 klarnetile ja klaverile; Michael Collins (klarnet), Kathryn Stott (klaver)