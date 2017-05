Delta. Kunstiturg Eestis

Uusi näitusi avatakse iga päev. Kui palju aga müüakse kunsti, mis on seal eksponeeritud? Mis seisus on meie kunstiturg? Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuses on valmimas Eesti kunsti indeks, mis annab ülevaate siinse turu toimimisest ning kunstnike loomingust. Teemat aitab avada keskuse projektijut Kadri Laas. (Kärt Kelder)