Delta. Laupäeval esietendub lavastus „Teisitimõtleja”

Laupäeval esietendub Vaba Lava kuraatorprogrammis lavastus „Teisitimõtleja”. See on lugu endisest punkarist, kes omal ajal teadis, millisele diktaatorile vastandudes ta oma laule kirjutas ja mis tõe pärast ta vangis istus. Tõejärgses mitmeplaanilisuses on ta kaotanud aga igasuguse fookuse. Peaosas on näitleja ja endine punkar Ivo Uukkivi, kellele on näidend spetsiaalselt kirjutatud. Stuudios on näitleja Mari Abel ning autor ja lavastaja Andri Luup. (Lisete Velt)