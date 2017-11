Delta. Külaline. Jose Cura

Külaline. Multitalent Jose Cura. Maailmanimega tenor alustas koostööd Rahvusooper Estoniaga, kuid sedakorda mitte laulja, vaid lavastaja ja dirigendi rollis. "Tänapäeval on vähe dirigente, kel on piisavad teadmised lauljatega töötamiseks - aga kindlasti oli see nii ka minevikus, me lihtsalt mäletame ainult häid," kinnitab Cura. Suuresti just lavastaja ja dirigendi tööst sõltub, kas laulja suudab end parimast küljest näidata, teab Cura omast käest. Saatejuht on Anne Prommik