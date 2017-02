Delta. Pärt Uusbergi autorikontsert RAMiga

Pärt Uusbergi autorikontsert RAMiga

Vabariigi aastapäeval annab Eesti Rahvusmeeskoor kontserdi Pärt Uusbergi meeskoorimuusikaga, kavas on mitme teose esiettekanded. "Eestlastel võiks olla rohkem empaatiat, me peaksime märkama kaasteelisi ja püüdma neid mõista", ütleb Uusberg. "Ma soovin Eestile ilusaid aegu. Linnastumiste kiuste osakem hoida puhast loodust ja metsa, mida ma ise nii väga armastan". Intervjuu heliloojaga. Klassikaraadios on ülekanne Uusbergi autorikontserdilt reedel kell 15. (Marge-Ly Rookäär)