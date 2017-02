Delta. John Adams 70

Täna saab 70-aastaseks mõjukas Ameerika helilooja John Adams. Adams on oma olemuselt minimalist ja sellisena kuulub kaasmaalaste Steve Reichi ja Philip Glassi mõttekaaslaste hulka. Tema üks kuulsamaid teoseid on ooper "Nixon Hiinas", aga ta on kirjutanud ka palju kammer-, koori-, orkestri- ning ka elektroonilist muusikat. (Ivo Heinloo)