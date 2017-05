Delta. Evald Okase Muuseumi suvehooaeg

Evald Okase Muuseumi suvehooaeg

Evald Okase Muuseum Haapsalus avas suvehooaja. Muuseumi kunstisuvi algab kolme väljapanekuga. Evald Okase mahukast loomingust on eksponeeritud tema joonistused, graafika, maalid ja objektid. Samas on vaadata Mai Levini kureeritud näitus “Maalida kõike!”. Muuseumi galeriis ja pööningusaalis on avatud Noore Skulptori preemianäitus 2017 “Speed of Space”. Reportaaž kohapealt. (Kersti Inno)