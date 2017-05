Delta. Rahvusvaheline heliloojate rostrum

Sel nädalal toimub Palermos rahvusvaheline heliloojate rostrum. "International Rostrum of Composers" on üks tähtsamaid nüüdisheliloomingu foorumeid, mille eesmärk on uue muusika tutvustamine ja propageerimine raadioeetri vahendusel. Eestit esindavad mainekal foorumil Elis Vesiku ja Marianna Liiki teosed. Kohapealt jagab muljeid Klassikaraadio toimetaja Johanna Mängel. (Jaan Leppik)