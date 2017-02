Delta. Külaline - Artjom Astrov

Külaline on noor muusik, kitarrist Artjom Astrov, kes annab veebruaris välja albumi. Venemaal Samaaras sündinud ja Tallinnas üles kasvanud, Viljandi kultuuriakadeemias džässi õppinud Astrov on oma projektiga tegemas muusikat, milles on ruumi vaikusele ja mõtisklusele. (Ivo Heinloo)