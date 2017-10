Delta. Tauno Aintsi lasteooper „Guugelmuugelpunktkomm“

Tauno Aintsi lasteooper „Guugelmuugelpunktkomm“

Vanemuises esietendub homme Tauno Aintsi lasteooper „Guugelmuugelpunktkomm“ - lugu lugu sellest, mis hakkab juhtuma, kui mobiiltelefon välja lülitada. Ooperi peategelane on tüdruk Juta, kes on maal vanaema juures, sest tema isa on tööl Soomes. Uuest lavateosest räägivad helilooja ning osatäitjad Pirjo Jonas ja Jaan Willem Sibul. (Hedvig Lätt)