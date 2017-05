Delta. Rahvusvaheline Noorte Rütmimuusika festival "Visioon"

1.-4. juunini toimub Tallinnas ja Sauel XV Rahvusvaheline Noorte Rütmimuusika festival “Visioon”. Festival on suunatud kõigile noortele muusikutele, et tutvustada kõrgetasemelist jazz- ja rütmimuusikat ning arendada pillimängu- ja improvisatsioonioskusi. Stuudios on festivali projektijuht Kristiina Liivik, Saue muusikakooli rütmimuusika osakonna juhataja Iljo Toming ja noored muusikud - Brita-Liis Oruste ja Gethe Maria Eljas. (Kersti Inno)