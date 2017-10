Delta. EMTAs on tulekul rahvusvaheline vaskpillifestival Baltic Nordic Brass Academy

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias on tulekul rahvusvaheline vaskpillifestival Baltic Nordic Brass Academy (BNBA), mis seekord on pühendatud Eesti, Läti, Leedu ja Soome vabariikide 100. sünnipäevale. Tänavu neljandat korda toimuv festival sai alguse dirigendi ja trompetisti Aavo Otsa ideest korraldada Balti riikide ülene vaskpillisündmus ning saabuval festivalil toimuvad meistrikursused trompeti-, trombooni-, metsasarve- ja tuubamängijatele; tasuta kontserte annavad nii ansamblid ning pea 50-liikmeline festivaliorkester. Stuudios kommenteerivad festivali selle kunstiline juht Aavo Ots ja trompetist Mihkel Kallip. (Kaisa Jõhvik) Muusika: Harri Otsa "Prelude et fugue rustico", esitavad Brass Academy ja Aavo Ots