Delta. Stuudios on dirigent Lauri Breede

Stuudios on külas dirigent Lauri Breede. Ta tutvustab 12. novembril toimuvat kontserti, millega Tartu Rahvaülikool tähistab oma 30. sünnipäeva. Samuti meenutab ta oktoobri lõpus kahe kooriga toimunud kontserdireisi Peterburi Jaani kirikusse. Kõne all on ka koorijuhtide tänased mured: kuidas mehed laulma saada, kas kooride pidamine on harrastajatele majanduslikult jõukohane ja kas noored veel näevad koorijuhi elukutses tulevikuperspektiivi. (Liina Vainumetsa)