Delta. Igal lapsel oma pill!

Igal lapsel oma pill!

Igal lapsel oma pill! Muusikaõppeasutuste pillipargi kaardistamise tulemusel on selgunud väga suur vajadus uute pillide järele. Suur osa õppeasutustes aktiivselt kasutusel olevatest pillidest on amortiseerunud ning osade pilliliikide õpe on nende pillide kättesaamatuse tõttu jäänud tahaplaanile. Kuni 21. märtsini saavad muusikaõpet pakkuvad asutused esitada taotlusi pillide ostmiseks. Ettevõtmise eesmärk on vabariigi juubeliks Eesti inimeste, riigi ja ettevõtjate abil soetada lastele ja noortele muusikaõppeks vajalikke muusikainstrumente. Kui palju pille juba on saadud ja mismoodi saaks endale pilli soetada, kommenteerib üks asja eestvedajatest Allan Tamme. (Marge-Ly Rookäär)