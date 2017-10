Delta. Eksperimentaalne kontsert Tallinna Botaanikaaias. Katariin Raska, Theodore Parker, Ekke Västrik

Botaanikaaia palmisaalis leiab täna õhtul aset ebatavaline kontsert, millel akustiliste ja elektrooniliste instrumentide koosmõjul sünnib ainukordne improvisatsioon. Üks esineja on ruum ise, mille parameetritega muusikud on võtnud nõuks manipuleerida. Stuudios on projektis osalevad Katariin Raska, Theodore Parker ja Ekke Västrik. (Ivo Heinloo)