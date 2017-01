Delta. Eesti Muusikaauhinnad 2017 nominendid

Eesti Muusikaauhinnad 2017 nominendid

Eesti Muusikaauhinnad 2017 nominendid on selgunud, võitja selgub 26. jaanuaril. Vaatame üle Aasta Klassikaplaadi nominendid. Aasta Heliloomingu Album: * Arvo Pärt. The Deer"s Cry Esitavad Vox Clamantis, Toomas Vavilov (klarnet), Heikko Remmel, Taavo Remmel (kontrabassid), Robert Staak (lauto), Mari Poll (viiul), Johanna Vahermägi (vioola), Susanne Doll (orel), dirigent Jaan-Eik Tulve Aasta Kammermuusika Albumid: * Heino Eller. Keelpillikvartetid Esitab Tallinna Keelpillikvartett (Urmas Vulp, Olga Voronova, Toomas Nestor, Levi-Daniel Mägila) * Tõnu Kõrvits. Mirror Esitab Anja Lechner (tšello), Kadri Voorand (hääl), Tõnu Kõrvits (kannel), Tallinna Kammerorkester, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, dirigent Tõnu Kaljuste Aasta Koorimuusika Album: * Arvo Pärt. The Deer"s Cry. Esitab Vox Clamantis, Mari Poll (viiul), Johanna Vahermägi (vioola), Heikko Remmel, Taavo Remmel (kontrabassid), Robert Staak (lauto), Toomas Vavilov (klarnet), Susanne Doll (orel), dirigent Jaan-Eik Tulve Aasta Sümfoonilise või Lavamuusika Album: * Great Maestros. I-V. Esitab Kalle Randalu (piano), Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Neeme Järvi. Ludwig van Beethoven Piano Concertos No 1-5, Brahms Symphonies No1-4, Richard Strauss