Delta. Arhiiviminutid: Rein Marvet

23. veebruaril on eesti muusiku ja keemiku Rein Marveti 80. sünniaastapäev. Umbes 20 džässmuusikasalvestist, kus Rein Marvet (1937-2002) osales pianisti või dirigendina, on Eesti Raadios tehtud aastatel 1958-1962. Et saada aimu, milline oli džässielu tol kaugel ajal, kuulame katkendit saatest "Oli kord džässkavertett Tallinn-Tartu" aastast 1987, kus Rein Marvetit küsitles Vello Mikk. Kuulame ka muusikanäidet aastast 1961: kõlab Carmichael Hoagy "Ma mäletan Georgiat", klaverit mängib Rein Marvet, klarnetit Aleksander Rjabov, bassi Ott Ojavee ja löökpille Andrus Astel (Liina Vainumetsa).