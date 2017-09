Delta. Tšellist Allar Kaasik esitles oma uut plaati ”Ajatu valgus”

Tšellist Allar Kaasik esitles oma uut plaati ”Ajatu valgus”

Tšellist Allar Kaasik esitles oma uut plaati „Ajatu valgus“ Eesti heliloojate tšellomuusikast. Plaadi on välja andnud Rootsi firma BIS. Heliplaadil on Arvo Pärdi tšellokontsert „Pro et contra“, mis on jäädvustatud koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga Peeter Lilje dirigeerimisel ning viis teost, mis on spetsiaalselt Allar Kaasikule kirjutatud ja mille salvestused on pärit viimastest aastatest. Kommenteerib Allar Kaasik. (Kersti Inno)