Delta. Tallinna Filharmoonia alustab hooaega. Risto Joost

Tallinna Filharmoonia alustab hooaega. Risto Joost

Tallinna Filharmoonia alustab laupäeval uut kontserdihooaega. Tallinna Kammerorkestrile on see juubelihooaeg, mida tähistatakse põnevate kontserdisarjadega. Stuudios on Tallinna Filharmoonia kunstiline juht ja Tallinna Kammerorkestri peadirigent Risto Joost. (Kersti Inno) * Jaan Rääts - Kontsert kammerorkestrile: I Allegro op.16 (Tallinna Kammerorkester, dirigent Risto Joost)