Delta. Siiri Sisask

Siiri Sisask

Üle pika aja on võimalik kuulata Siiri Sisaski esinemist. Pühapäevane kontsert on pühendatud Eesti Vabariigi saabuvale aastapäevale ning ettekandele tulevad isamaalised laulud, teiste seas armastatud "Teel koju" ja "Mis maa see on" jt. Siiri Sisask on stuudios. (Tarmo Tiisler)