Delta. Veljo Tormist meenutab dirigent Tõnu Kaljuste

Veljo Tormist meenutab dirigent Tõnu Kaljuste

Stuudios on dirigent Tõnu Kaljuste, kelle muusikutee on paljuski just Tormise loomingu mõjul kujunenud. (Miina Pärn)