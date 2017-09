Delta. Külaline. Andre Maaker

Saatekülaline on kitarrist Andre Maaker, kes oma muusikutee jooksul on esinenud mitmete kodu- ja välismaiste jazzmuusikutega, mänginud folkmuusikat ning teinud koostööd improviseerivate artistide ja klassika-interpreetidega. Andre Maaker on avaldanud kaks sooloplaati, "Minu laulu pidu" (2014) ja "Andalusian Illusion" (2016). Räägime muusikast ja loomingulistest plaanidest. (Marie Pullerits)