Delta. Külaline - režissöör Rainer Sarnet

Külaline - režissöör Rainer Sarnet

Stuudios on Rainer Sarnet, kelle fantaasiafilm "November" on kinolevis vaadatav. Linateos põhineb Andrus Kivirähki romaanil "Rehepapp ehk November". See on muinasjutufilm täiskasvanutele, kus saavad kokku must huumor ja romantiline armastus. Filmi tegevus toimub paganlikus Eesti külas, kus ahned ja juhmid külaelanikud pistavad rinda nii Katku, Vanapagana kui krattidega. Loo peategelane on noor talutüdruk Liina, kes on lootusetult armunud külapoiss Hansu, Hansule on aga silma jäänud hoopis imekaunis mõisapreili. Režissööri küsitleb Jaan Leppik. Intervjuu lõpus kõlab katkend palast "November", esitab Wolfert Broderode Quartet.