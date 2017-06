Delta. Anna Litvinova reisimaalide näitus Vaba Lava saalis

Sel nädalal toimuval festivalil Orient saab nautida mitte ainult muusikat, vaid ka kunsti. Kunstnik Anna Litvinova on käinud 12 korda Marokos ja maalireisidel valminud pildid on üleval näitusel, mis on kunstniku araabia-temaatika vahekokkuvõte enne järjekordset Marokosse siirdumist. Anna Litvinova on stuudios. Küsitleb Ivo Heinloo.