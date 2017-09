Delta. Külaline. Ivari Ilja

Stuudios on kevadel Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektoriks valitud Ivari Ilja, kelle kohustused koolijuhina algasid 1. septembril. Ivari Ilja on pianist ja alates 1999. aastast Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor. Ta on Kultuurkapitali Helikunsti Sihtkapitali nõukogu aseesimees, Eesti Interpreetide Liidu juhatuse esimees ja Eesti Muusikanõukogu president. Kuhu liigub Eesti muusika ja muusikakõrgharidus? (Tarmo Tiisler)