Eile hilisõhtul lõppes Helsingis EBU koorikonkurss Let The Peoples Sing. Kuulame uuesti kahe Eesti koori esinemise finaalkontserdil: Eesti Raadio Laulustuudio tütarlastekoor (dirigendid Kadri Hunt ja Kaie Tanner) ja kammerkoor Collegium Musicale (dirigent Endrik Üksvärav).Kontsert on tervikuna järelkuulatav Klassikaraadio kodulehel. (Liisa Hõbe)