Kuhu on kadunud nüüdistantsukriitikud?

Sõltumatu Tantsu Lava pakub sel hooajal võimaluse kahel kuni kolmel kriitikul käia tasuta kõigil maja lavastustel ja nendega seotud loengutel. Kuhu on kadunud nüüdistantsukriitikud? Kus on julged ja targad, kes pistaksid rinda selle lavakunsti avangardiga? Stuudios on Madis Kolk ja Iiris Viirpalu. (Erle Loonurm)