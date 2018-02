Klassikatähed on ukse ees! Reedel on esimene saade menuka telekonkursi sellekevadisest sarjast, ülekande teevad ETV ja Klassikaraadio. Kuulajate arvamused on oodatud kohe pärast saadet telefonil 611 4285. Täna aga on Deltas üks kaheksast noorest muusikust, kes konkursil kaasa lööb - flötist Kristin Müürsepp. (Johan Randvere)