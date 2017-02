Delta. Jaan Undusk

Saatekülaliseks on laiahaardeline kirjanik ja akadeemik Jaan Undusk, kes sai jaanuaris 2016. aasta Eesti Kultuurkapitali kirjanduse aastapreemia oma teose "Eesti kirjanike ilmavaatest" eest. Räägime, milline see ilmavaade olnud on ja mis seda kujundab, aga ka Jaan Unduski enda kirjanduslikust tegevusest ja vaadetest. (Marie Pullerits)