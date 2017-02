Delta. Erkki Otsman

Homme algav märts on rahvusvaheline frankofoonia kuu. Stuudios on Erkki Otsman, kel on tulemas Charles Aznavourile pühendatud kontsert "La Bohème" ning kontsert hispaania copladest ja pasodolitest "En mi jardin espańol". (Mingo Rajandi)