Delta. Teet Kask

Saatekülaline on koreograaf Teet Kask, keda võib pidada üheks rahvusvahelisema haardega eesti tantsukunstnikuks. 1986. aastal Tallinna Balletikooli lõpetamise järel on ta töötanud Rahvusooper Estonia balletiartistina, Stockholmi Kuninglikus Ooperis ja Norra Rahvusooperis. 1997. aastal alustas ta tööd vabakutselise koreograafina ning on sellest ajast saati lavastanud eri balleti- ja ooperiteatrites üle Euroopa, aga ka Venemaal, Gruusias ja Tais. 2005. aastal lõpetas ta koreograafia magistrantuuriõpingud Londonis Trinity Laban konservatooriumis. Eesti publik on Kase töid saanud näha Eesti Draamateatris, teater Vanemuises ning mitmete muusikafestivalide eriprojektides. Vestleme koreograafi sünnipäeval tema loomingust, eesti tantsumaastikust ja balleti positsioonist tänasel teatriväljal. (Marie Pullerits)