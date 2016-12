Delta. Arhiiviminutid: Aare Allikvee

29. detsembril on 95. sünniaastapäev muusikateadlasel ja pedagoogil Aare Allikveel (1921-1994). Kuulame katkendit saatest "Muusika meid kokku toonud" aastast 1969, see oli Aare Allikvee saade Elleri Muusikakooli ajaloost. Aare Allikvee vestluspartneriks on siin Richard Ritsing (1903-1994), kes oli Tartu Muusikakooli esimeste õpilaste hulgas. (Liina Vainumetsa)