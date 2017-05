Delta 10. mail

Klassikaraadio tuleb täie hooga külla ja seda kahe trioga; Eesti Rahvusmeeskoor annab kontserte Politsei- ja Piirivalveorkestriga; Toomas Vavilov juhatab verinoorte heliloojate uusi teoseid; Vanemuise tantsulavastus “Ninasarvik”. Saatejuht on Marge-Ly Rookäär.

Kell 12:

* Kontserdisari “Klassikaraadio tuleb külla” jätkub Tartu muusikute esinemisega 11.-15. mail Alatskivil, Koerus, Tõrvas, Põlvas ja Tartus.

Räägivad trio “A312” liikmed: tšellist Hanna Anett Peiel, viiuldaja Karl Allikvee ja pianist Sven-Sander Šestakov.

Kõlavad ka helilõigud, mis on salvestatud kontserdipaikades enne kontserte, räägivad Alatskivi kunstide kooli direktor Madli Must, Alatskivi lossi juhataja Eve Sild, Koeru keskkooli direktor Tiit Tali, Koeru muusikakooli direktor Kerli Sirila, Tõrva kirik-kammersaali eestvedaja Ilmar Kõverik ja Põlva muusikakooli direktor Ester Liblik. (Liina Vainumetsa)

* Teine trio, mis sooritab “Klassikaraadio tuleb külla” ringreisi Läänemaal, on Marten Meibaum (tšello), Karolina Žukova (klaver) ja Hans Christian Aavik (viiul).

Hommikul on nad juba jõudnud ära anda kontserdi Virtsu koolis.

Uurime, kuidas neil läks.

Kell 13:

* Eesti Rahvusmeeskoor annab sel nädalal kontserte koos Politsei- ja Piirivalveorkestriga.

Kõlab kolm kodumaist uudisteost ning Percy Grainger teosed meeskoorile ja puhkpillidele.

Stuudios on orkestri dirigent Hando Põldmäe.

Kontserdid on täna Pärnus, homme Tallinnas ja laupäeval Viljandis.

Klassikaraadio teeb ülekande hommeõhtusest kontserdist.

* Täna õhtul on Metodisti kirikus uudisloomingu kontsert, kus esinevad dirigent Toomas Vavilovi käe all Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sümfooniaorkester, kammeransamblid ning kõlab ka elektronmuusika.

Stuudios on noored heliloojad Alisson Kruusmaa, Eisi Mäeots ja Ove-Kuth Kadak.

* ERM-i Teatrisaalis esietendub Vanemuise tantsulavastus “Ninasarvik”, mis on loodud prantsuse näitekirjanik Eugene Ionesco samanimelise näidendi ainetel.

Lähemalt räägib koreograaf ja lavastaja Mai Murdmaa. (Hedvig Lätt)

Kell 14:

Kooskõla

Anton Bruckner – Sümfoonia nr. 4 Es-duur “Romantiline”

Tegemist on ühe enimmängitud Bruckneri sümfooniaga, mille valmimisaeg on küll 1874, kuid mida helilooja täiustas kuni 1888 aastani.

Esitab Philharmonia Orchestra, dirigent Christoph von Dohnanyi.

Salvestatud 2012.