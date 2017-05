Delta 8. mail

Paavo Järvi tegi debüüdi La Scalas; Marina Chiche ja Mihkel Poll teevad kontserdi; Tartus algab kirjandusfestival Prima Vista; Klassikaraadio tuleb taas külla ja alustab tuuri Läänemaal; saatekülaline on koreograaf Teet Kask. Saatejuht on Marie Pullerits.

Kell 12:

* Paavo Järvi debüteeris üleeile La Scalas.

Laupäeva hilisõhtul debüteeris maailma kuulsaima ooperimaja laval esimene eestlasest ooperidirigent Paavo Järvi (Mozarti ooper ‟Don Giovanni”, nimiosas ületamatu Thomas Hampson).

1778. aastal avatud Milano La Scala ooperimaja on lauljate jaoks pühamu, mille lavale pääsemisest unistavad kõik.

Eestlastest esimesena laulis La Scala põhilaval Annely Peebo, seejärel Ain Anger.

Balletti on seal juhatanud Vello Pähn.

Esimese eestlasest ooperidirigendi Paavo Järviga vestleb Milanos laulmist tudeeriv Ille Saar.

* Täna annavad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kammersaalis külaliskontserdi Marina Chiche (viiul) ja Mihkel Poll (klaver). Kaasa teevad Johanna Vahermägi (vioola) ja Henry-David Varema (tšello).

Stuudios on Marina Chiche ja Johanna Vahermägi.

* Täna algab Tartus rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista.

Juba neljateistkümnendat korda toimuva festivali seekordne teema on ‟Seitsme maa ja mere taga”.

Kommenteerib festivali programmijuht Marja Unt. (Hedvig Lätt).

Kell 13:

* Klassikaraadio tuleb taas külla!

Homme alustab kevadist kontserdireisi ‟Klassikaraadio tuleb külla” noorte muusikute trio.

Lääne-Eesti koolides annavad kontserte pianist Karolina Žukova, viiuldaja Hans Christian Aavik ja tšellist Marten Meibaum.

Ees ootavad esinemised Lihula Gümnaasiumis, Tõstamaa Keskkkoolis, Virtsu Koolis, Muhu Põhikoolis ja Läänemaa Ühisgümnaasiumis. (Lisete Velt)

* Saatekülaline on koreograaf Teet Kask, keda võib pidada üheks rahvusvahelisema haardega eesti tantsukunstnikuks.

1986. aastal Tallinna Balletikooli lõpetamise järel on ta töötanud Rahvusooper Estonia balletiartistina, Stockholmi Kuninglikus Ooperis ja Norra Rahvusooperis.

1997. aastal alustas ta tööd vabakutselise koreograafina ning on sellest ajast saati lavastanud eri balleti- ja ooperiteatrites üle Euroopa, aga ka Venemaal, Gruusias ja Tais.

2005. aastal lõpetas ta koreograafia magistrantuuriõpingud Londonis Trinity Laban konservatooriumis.

Eesti publik on Kase töid saanud näha Eesti Draamateatris, teater Vanemuises ning mitmete muusikafestivalide eriprojektides.

Vestleme koreograafi sünnipäeval tema loomingust, eesti tantsumaastikust ja balleti positsioonist tänasel teatriväljal.

Saatejuht on Marie Pullerits.

Kell 14:

Kooskõla

Robert Schumanni Sümfoonia nr. 4 d-moll op. 120

Esitab Leipzigi Raadio sümfooniaorkester dirigent Kristjan Järvi juhatusel.

Ettekanne on salvestatud 9. septembril 2016 Itaalias, Merano kuursaalis.

Kommenteerib Johanna Mängel.