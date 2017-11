Delta 9. detsembril

Noorte Stuudios esines Nõmme Muusikakooli Sümfooniaorkester; sopran Ksenia Kuchukova oli laulukonkursil Soomes edukas; Lossimuusika ainulaadse akustikaga Kadrioru lossi peasaalis; David Garrett andis Klassikaraadiole intervjuu. Saatejuht on Johan Randvere.

Kell 13:

* Noorte Stuudios esines eile Nõmme Muusikakooli Sümfooniaorkester.

Kontsert on järelkuulatav Klassikaraadio kodulehel.

Muusikat ja mõtted Eesti Raadio 1 stuudiost. (Johanna Mängel)

* Sopran Ksenia Kuchukova saavutas novembri alguses Sibeliuse laulukonkursil Soomes, Turus kolmanda koha.

Peale tema olid mõlema vanuserühma esikolmikus vaid Venemaalt osalema tulnud lauljad.

Esimesel Klassikatähtede telekonkursil tuntust kogunud lauljatar jagab stuudios muljeid. (Anne Prommik)

Kell 14:

* Lossimuusika on kontserdisari, mille eesmärk on pakkuda kõrgetasemelist klassikalist muusikat ainulaadse akustikaga Kadrioru lossi barokses peasaalis.

Eeloleval nädalavahetusel saab kammerlikumas vormis tutvuda ERSO solistidega – Signe Sõmer ja Levi-Danel Mägila esitavad koos Johan Randverega Griegi ja Poulenci muusikat.

Muusikud on stuudios. Rräägitakse koosmusitseerimisest nii orkestris kui kammerkoosseisus.

* David Garrett andis Klassikaraadiole eksklusiivintervjuu.

Klassikalise muusika rokkstaar David Garrett esineb esmakordselt Eestis.

Olles lõpetamas oma “Explosive – Live” maailmaturnee esimese osa, jõuab Garrett ka Baltikumi ning annab täpselt kuu aja pärast, 9. detsembril kontserdi Tallinnas.

Garrett on rahvusvaheline popstaar, kelle muusikas hägustuvad piirid Metallica ja Mozarti vahel.

Modernse crossoveri pioneerina ning virtuoosse viiulimängu poolest tuntud viiuldaja tunneb end võrdselt hästi esitades nii keerukat klassikalist heliloomingut kui ka rahvast rõõmustavaid maailmakuulsaid rokkhitte. (Johanna Mängel)

Saatejuht on Johan Randvere.