Delta 1. juunil

Teekonda alustas elamustuur Laste Vabariik; Terje Toomistu dokfilm “Nõukogude hipid”; Mati Turi ja Martti Raide tegid heliplaadi Mart Saare lauludega; algab Türi Kevadfestival. Saatejuht on Lisete Velt.

Kell 12:

* Eelmisel nädalal alustas teekonda elamustuur Laste Vabariik.

Lastekaitsepäeval uurime, milline näeb välja Laste Vabariik ning kuidas tähistavad lapsed Eesti Vabariigi peatset 100. sünnipäeva.

Stuudios on idee autor Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone ning EV 100. aastapäeva korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa.

* Täna esilinastub Terje Toomistu dokumentaalfilm “Nõukogude hipid”.

Hipikultuuri tippaeg maailmas ja ka Eestis jääb 50 aasta tagusesse aega ja samuti on märgilise tähtsusega hipiliikumise jaoks just tänane päev, mil tähistatakse lillerahva püha.

Filmi režissöör ja produtsent Terje Toomistu on stuudios.

Kell 13:

* Mati Turi ja Martti Raide on salvestanud 19 Mart Saare laulu ja rahvaviisitöötlust albumile “Ussisõnad. Mart Saare soololaule”.

Saare 135. sünniaastapäeva eel koguvad interpreedid Hooandjast toetust, et salvestis ka füüsilisel kujul kuulajateni tuua.

Mati Turi ja Martti Raide on Klassikaraadios.

* Homme õhtul saab hoo sisse 11. Türi Kevadfestival “Kevad – õhus on armastust”.

Stuudios on festivali kunstiline juht Iren Lill.

Saatejuht on Lisete Velt.