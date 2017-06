Delta 2. juunil

Peterburi kammerooper annab etendusi Tallinnas; Peeter Helme raamatukommentaar; festival Orient pakub nii muusikat kui kunsti; Tartu raekoja kellamäng alustab kontsertidega; ansambel NB muusikaõhtu on kontsert-mõtisklus. Saatejuht on Ivo Heinloo.

Kell 12:

* Peterburi kammerooper annab 4.-6. juunil rahvusooperis etendusi.

Intervjuu kunstilise juhi Juri Aleksandroviga (Natalia Sikkemäe)

* Uus raamat. (Peeter Helme)

Kell 13:

* Sel nädalal toimuval festivalil Orient saab nautida mitte ainult muusikat, vaid ka kunsti.

Kunstnik Anna Litvinova on käinud 12 korda Marokos ja maalireisidel valminud pildid on üleval näitusel, mis on kunstniku araabia-temaatika vahekokkuvõte enne järjekordset Marokosse siirdumist.

Anna Litvinova on stuudios.

* Tartu raekoja kellamäng alustab kontsertidega täna, 2. juunil.

Lähemalt räägib kellamängu projektijuht Merle Kollom. (Hedvig Lätt)

* Heinakuu kolmandal päeval toimub ansambel NB muusikaõhtu, kontsert-mõtisklus.

Küsimusele “Mis värvi on armastus?” aitavad vastust leida Margo Kõlari, Hans Christian Aaviku, Marten Meibaumi, Ruuben Reinvaldi, Johan Tamverki ja paljude teiste teosed.

Stuudios on ansambli Nota Bene / Noored Baptistid liikmed.

