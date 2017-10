Delta 6. oktoobril

Tallinna Filharmoonia alustab oma uut kontserdihooaega; stuudiokülaline on pärjatud trompetist Indrek Vau; metsosopran Kai Rüütel räägib lauljaelust Londonis ja mujal; Sadamateatris esietendub David Hare’i draama ‟Teineteiseta”. Saatejuht on Kersti Inno.

Kell 13:

* Tallinna Filharmoonia alustab laupäeval uut kontserdihooaega.

Tallinna Kammerorkestrile on see juubelihooaeg, mida tähistatakse põnevate kontserdisarjadega.

Stuudios on Tallinna Filharmoonia kunstiline juht ja Tallinna Kammerorkestri peadirigent Risto Joost.

* Trompetist Indrek Vau pälvis tänavu Helikunsti sihtkapitali aastapreemia silmapaistva solisti ja väsimatu eesti muusika salvestajana.

Vestleme trompetimängust ja eesti trompetimuusikast.

Kell 14:

* Külaline: Kai Rüütel

Noor särav metsosopran Kai Rüütel äratas möödunud suvel tähelepanu Londoni kuninglikus ooperimajas Emiliana Verdi ooperis ‟Othello”, nimirollis oli staartenor Jonas Kaufmann, dirigeeris Antonio Pappano.

Vestleme ka tema muudest rollidest, eesti lauludega soolokontserdist Kuressaares ja eelseisvast ülesastumisest Gustav Mahleri teoses ‟Laul maast” Tallinna Filharmoonia hooaja avakontserdil.

* Sadamateatris esietendub David Hare’i draama ‟Teineteiseta”.

Kaks üksildast inimest, noor naine ja vanem mees, kes kunagi teineteist salaja armastasid, püüavad ühel jahedal ööl selgusele jõuda, mis ja kui palju neid päriselt ühendab.

Lähemalt räägivad lavastaja Jüri Lumiste ja näitleja Maria Annus. (Hedvig Lätt)

