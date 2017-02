Delta 3. veebruaril

ERSO ees on orkestri peakülalisdirigent Olari Elts; Peeter Helme raamatukommentaar; kontsert Kadriorus tähistab Soome Vabariigi 100. juubeliaastat; Kirke Karja ‟Soolo” Tallinna Kunstihoones; stuudiokülaline on Elen Lotman. Saatejuht on Kaisa Jõhvik.

Kell 12:

* Täna on ERSO ees peakülalisdirigent Olari Elts.

Õhtu oodatuim teos on Gustav Mahleri “Laul maast”, kus soleerivad Annely Peebo ja Mati Turi.

‟Mahleri teos oleks kui kirjutatud eile, nii aktuaalsed on need teemad täna,” kommenteerib Olari Elts.

Klassikaraadio teeb kontserdist ülekande kell 19. (Marge-Ly Rookäär)

* Uus raamat.

Florian Illies “1913. Sajandi suvi”. (Peeter Helme)

* Eeloleval pühapäeval esineb Kadrioru lossis Sibeliuse konkursi võitja, Austria viiuldaja Emmanuel Tjeknavorjan koos nimekate Soome ja Austria muusikutega.

Ansambel alustab oma esinemisega Soome Vabariigi 100. juubeliaasta pidustusi Eestis.

Stuudios on kontserdi korraldaja Aare Tammesalu.

Klassikaraadio teeb kontserdist otseülekande algusega kell 17. (Anne Prommik)

Kell 13:

* Eesti Kultuurkapitali aastapreemiate hulgas pälvis audiovisuaalse kunsti sihtkapitali eripreemia filmihariduse jõulise ja süsteemse edendamise eest Elen Lotman.

Laureaat on stuudios.

* Eeloleval pühapäeval toimub järjekordne kontsert sarjast ‟Soolo” Tallinna Kunstihoones.

Stuudios on sel korral sarjas musitseeriv pianist-helilooja Kirke Karja.

Saatejuht on Kaisa Jõhvik.

Kell 14:

Kooskõla

Philip Glass – Sümfoonia nr. 7 “Toltec”

Leonard Slatkini 60. sünnipäevaks valminud Philip Glassi 7. sümfoonia on inspireeritud tolteekide ehk ühe vana Kesk-Ameerika indiaani hõimuliidu kõrgkultuurist, milles on tähtsal kohal suhted erinevate loodusjõudude (päike, maa, vesi, tuli, tuul) vahel.

Glass käsitleb oma sümfoonias inimese vahekorra eri aspekte nende loodusjõududega.

Esitavad Bruckner Orchester Linz, dirigeerib Dennis Russell Davies.