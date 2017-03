Delta 1. märtsil

Kontsertetendus “Kord annan end päriselt ära” Kultuurikatlas; Arhiiviminutid: Heino Eller 130; stuudiokülaline on kitarrist ja helilooja Erki Pärnoja; lavastus ‟Eduard Vilde naised 60 minutiga” kirjaniku kunagises elutoas. Saatejuht on Marie Pullerits.

Kell 12:

* Täna õhtul esietendub Kultuurikatlas kontsertetendus “Kord annan end päriselt ära”.

Helilooja Rasmus Puuri, dirigentide Hirvo Surva ja Ingrid Roose ning lavastaja Priit Võigemasti ühistööna valminud lavastus on muusikaline mõtisklus praegusaja noortest meestest ja naistest, nende mõtetest ja tunnetest.

Stuudios kommenteerivad Rasmus Puur ja Priit Võigemast. (Lisete Velt)

* Arhiiviminutid. Heino Eller 130.

Järgmisel nädalal 7. märtsil möödub 130 aastat legendaarse eesti helilooja ja õpetaja Heino Elleri sünnist.

Kuulame intervjuud aastast 1955, mil Valdo Pant küsitles Heino Ellerit.

Kõne all olid heliteose sünd, inspiratsioon, helilooja ja õpetaja töö ning igapäevaelu. (Liina Vainumetsa)

Kell 13:

* Stuudios on kitarrist ja helilooja Erki Pärnoja, kellelt ilmub kohe uus sooloalbum “Efterglow”.

Vestleme muusikuga tema uuest plaadist, senisest loomingust, muusikast ja plaanidest.

* Reedel etendub kirjaniku enda kunagises elutoas Vilde nimelise teatri lavastus ‟Eduard Vilde naised 60 minutiga”.

Vilde teater tõi Eduard Vilde 150. sünniaastaks (2015) lavale stseenid Eduard Vilde elust ja suhetest naistega.

Dramatiseeringu aluseks on Livia Viitoli ‟Eduard Vilde monograafia”, Kairi Tilga ‟Tossutäkuga Euroopasse” jt Eduard Vilde eluloolised teosed.

Stuudios on Tallinna Kirjanduskeskuse juhtivkuraator Kairi Tilga.

Saatejuht on Marie Pullerits.

Kell 14:

Kooskõla.

Takashi Yoshimatsu – Sümfoonia nr. 6 “Linnud ja inglid”

Jaapani nüüdishelilooja Takashi Yoshimatsu (1953) on olnud pigem iseõppija nagu ka tema kaasmaalane ja üks tänapäeva silmapaistvamaid heliloojaid Toru Takemitsu.

Yoshimatsu tee muusikani algas võrdlemisi hilja. Pärast õpinguid Keio Ülikooli tehnoloogia osakonnas mängis ta noorukina mitmetes jazzi ja progeroki bändides enne kui 1970. aastate lõpul kontserdimuusika kirjutamiseni jõudis.

Yoshimatsu helikeeles on erinevaid mõjutusi Ameerika jazz- ja rokkmuusikast, kodumaa Jaapani kultuuriloost ja mütoloogiast ning elemente nii Aafrika traditsioonidest kui Euroopa klassikalisest muusikast.

Sümfoonia nr. 6 alapealkirjaga ‟Linnud ja inglid” valmis heliloojal 2014.

Teose esitab Izumi Sinfonietta Osaka, dirigent on Iimori Norichika.

Kommenteerib Johanna Mängel.