Delta 25. jaanuaril

Tõnu Kaljuste meenutab Veljo Tormist ja räägib tema muusikast; Arhiiviminutid: Veljo Tormis pajatab oma lapsepõlvest (2001); Kustav-Agu Püüman tutvustab Linnateatri kunstnike näitust; algab dokfilmide festival Docpoint Tallinn 2017. Saatejuht on Miina Pärn.

Kell 12:

* Meenutame Veljo Tormist.

Stuudios on dirigent Tõnu Kaljuste, kelle muusikutee on paljuski just Tormise loomingu mõjul kujunenud.

* Arhiiviminutid.

21. jaanuaril kustus helilooja Veljo Tormise (1930-2017) eluküünal.

Delta arhiiviminutites kuulame katkendit Veljo Tormise intervjuust aastast 2001, mille ta andis Reet Madele saate “Lastetuba” jaoks ja meenutas oma lapsepõlve. (Liina Vainumetsa)

Kell 13:

* Tallinna Linnateatri Panso saalis saab näha seitsme Noorsooteatri/Linnateatri peakunstnike töid.

Jalutasime näitusel koos kuraator Kustav-Agu Püümaniga, kes iseloomustas tabavalt kõiki teatri peakunstnikke ning avas selle kulissidetaguse ameti olemust.

“Teater on ajastu sanitar, selle mõtete ja tunnete võimendaja, võluriik, kuhu minnes unustad elumured. Lavastaja ja kunstnik on võlumaailma loojad-arhitektid,” ütleb pikaaegne Linnateatri kunstnik.

* Täna algab dokumentaalfilmifestival Docpoint Tallinn 2017.

Sel aastal on oluline roll ka Eesti filmidel, mida on kavas lausa seitse.

Festivali tutvustab programmijuht Filipp Kruusvall.

Saatejuht on Miina Pärn.

Kell 14:

Kooskõla

RAM ja Ellerhein Veljo Tormise muusikas

Kuulame Veljo Tormise loomingut Eesti Rahvusmeeskoori ja tütarlastekoor Ellerheina esituses.

Tiia-Ester Loitme ja tütarlastekoori esituses kõlab Andres Ehini tekstile loodud “Talvemustrid” ning Eesti Rahvusmeeskoor dirigent Ants Sootsi juhatusel laulab rahvalauluainelise tsükli “Kalevala rahvas”.